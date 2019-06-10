Home
>
Política
>
Cerca de 400 advogados pedem afastamento de membros da Lava Jato

Cerca de 400 advogados pedem afastamento de membros da Lava Jato

O documento faz referência à indústria das delações premiadas e as mensagens trocadas entre o ministro Sergio Moro e o procurador Deltan Dallagnol