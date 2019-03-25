Home
>
Política
>
CCJ da Câmara começa a analisar reforma da Previdência esta semana

CCJ da Câmara começa a analisar reforma da Previdência esta semana

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), neste fim de semana, reafirmou o compromisso de articular a votação da reforma proposta pelo governo