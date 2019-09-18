Home
>
Política
>
Caso Assumção pode ser analisado por comissão de três deputados

Caso Assumção pode ser analisado por comissão de três deputados

Apesar de relatoria já ter sido oferecida a Torino Marques (PSL), o colegiado pode decidir instalar uma comissão processante. Corregedoria deve fazer reunião na semana que vem