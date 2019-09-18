Home
Caso Assumção: indicado para relatar processo não vê quebra de decoro

Deputado do PSL disse, na tribuna, que pagaria R$ 10 mil para quem matasse assassino. Torino Marques, colega de partido, pode ser relator de caso na Corregedoria