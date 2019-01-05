Casagrande vai enviar projeto da anistia a militares ainda em janeiro

O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou, nesta sexta-feira (04), que encaminhará à Assembleia Legislativa, ainda em janeiro, um projeto para anistiar os policiais militares que respondem a processos administrativos abertos por conta de participação na greve de fevereiro de 2017.

O anúncio foi feito em entrevista concedida após a, realizada no Quartel do Comando Geral. Casagrande disse o texto ainda está sendo elaborado, mas que a anistia se dará por meio de um programa.

Ainda segundo o governador, a proposta vai contemplar todos aqueles que tiveram, no movimento grevista, a única ressalva na carreira policial. "O policial que teve envolvimento somente naquela manifestação, com nenhum outro problema na sua vida profissional, terá a oportunidade de ser resgatado", afirmou o governador.