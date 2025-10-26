Diplomacia

Casagrande comenta encontro entre Lula e Trump: 'Momento crucial'

Governador do Espírito Santo afirmou em postagem, sobre o evento diplomático deste domingo (26), que "as relações multilaterais são fundamentais para proteger o interesse da população de cada país"

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 14:41

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo Crédito: Governo do Estado/Divulgação

O encontro entre os dois presidentes durou cerca de 50 minutos e ocorreu durante a realização da 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Sobre o evento diplomático, que pode ter o condão de aliviar a tensão entre os dois países após a imposição do tarifaço ao Brasil, Casagrande afirmou que "demonstra que a política internacional se constrói com diálogo e cooperação".

O chefe do Executivo capixaba acrescentou ainda que "as relações multilaterais são fundamentais para proteger o interesse da população de cada país. [O encontro] Também mostra como é importante fortalecer as instituições, para que o respeito nas relações prevaleça." Veja abaixo a publicação feita por Renato Casagrande em seu perfil no X (antigo Twitter):

Momento crucial! O encontro entre Lula e Trump demonstra que a política internacional se constrói com diálogo e cooperação. As relações multilaterais são fundamentais para proteger o interesse da população de cada país.

Também mostra como é importante fortalecer as instituições,… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) October 26, 2025

Durante a reunião, Lula disse que não há razão para desavenças com os Estados Unidos e pediu a Trump a suspensão imediata do tarifaço contra as exportações brasileiras, enquanto os dois países estiverem em negociação.

Em julho deste ano, Trump anunciou um tarifaço de 50% sobre todos os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. Em seguida, ministros do governo brasileiro e do Supremo Tribunal Federal (STF) também foram alvo da revogação de vistos de viagem e outras sanções pela administração norte-americana.

“O Brasil tem interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos, porque nós temos certeza que, na hora em que dois presidentes sentam em uma mesa, cada um coloca seu ponto de vista, cada um coloca seus problemas, a tendencia natural é encaminhar para um acordo”, afirmou o presidente.

Além dos presidentes, também participaram do encontro o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretario de Estado norte-americano, Marco Rubio.

Suspensão das tarifas

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, falou com a imprensa após o encontro e disse Trump autorizou sua equipe a iniciar as negociações para revisão do tarifaço ainda na noite deste domingo, no horário local da Malásia, 11 horas a frente do Brasil.

"A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções a sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral, que deve se iniciar hoje ainda, porque é para tudo ser resolvido em pouco tempo", afirmou o chanceler. Segundo Vieira, os presidentes tiveram uma conversa descontraída e Trump disse que admira a trajetória política de Lula.

*Com informação da Agência Brasil

