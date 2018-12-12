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Novo governo

Casagrande apela a Moro contra 'bomba-relógio' nos presídios do ES

Governador eleito do Espírito Santo esteve em reunião, em Brasília, com outros eleitos e o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 20:52
Casagrande participou em Brasília de reunião dos governadores eleitos com o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. Crédito: Divulgação/Instagram
O governador eleito Renato Casagrande (PSB) pediu ajuda, nesta quarta-feira (12), ao futuro ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Sérgio Moro, para controlar a superlotação no sistema penitenciário capixaba, algo que o socialista chamou de "bomba-relógio".
Casagrande esteve em Brasília para reunião de membros do novo governo com os governadores eleitos. A agenda, a segunda desde a eleição de outubro, foi concentrada em segurança pública e sistema prisional.
Casagrande apela a Moro contra ENTITY_apos_ENTITYbomba-relógioENTITY_apos_ENTITY nos presídios do ES
"Disse a ele da bomba-relógio que temos no Espírito Santo, que é o sistema prisional com quase 9 mil presos a mais (do que o total de vagas). A providência é que ele ajude a gente a agilizar as medidas para darmos agilidades aos processos das execuções penais", afirmou o socialista.
O governador eleito defende ampliação de ferramentas como audiências virtuais de presos e uso de tornozeleira eletrônica. Ele também endossa o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, lançado pioneiramente no Estado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.
Apelidado de "penas inteligentes", o projeto pretende unificar e informatizar as execuções penais. Com isso, progressões de regime e até soltura de detentos ficarão mais ágeis.
"Falei (na reunião dos governadores) da necessidade de incorporar tecnologias ao sistema prisional, como as teleaudiências e tornozeleira eletrônica. Dias Toffoli esteve no Estado. Ficar transportando presos para lá e para cá num mundo com tanta tecnologia não faz sentido. Precisamos reduzir custos e agilizar processos", comentou Casagrande.
Hoje, segundo dados da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), há 13.863 vagas no sistema prisional capixaba para 22.404 presos. A defasagem é de 8.541 vagas.
A Sejus ressaltou que o sistema "registrou avanços significativos nas ações de ressocialização e de tratamento penal das pessoas privadas de liberdade nos últimos quatro anos".
Entre as medidas, a implantação do projeto Audiências de Custódia, o Escritório Social e o monitoramento eletrônico. Também destacou que investiu em modernização do sistema, com renovação da frota e autorização para edital de licitação para a construção de nova unidade prisional, com 800 vagas, além de concurso público para 200 vagas.
EQUIPE
No encontro, segundo Casagrande, Sérgio Moro apresentou a equipe dele no Ministério da Justiça e mencionou suas prioridades à frente da pasta. Entre elas, a criação de um cadastro nacional de impressões digitais e outros dados e reforço na segurança das fronteiras para evitar entrada de armas e drogas.
Leia também: Casagrande sobre Sérgio Moro: Nossas ideias estão na mesma direção
Os governadores eleitos, ao final do encontro, também elaboraram uma carta destinada a Sérgio Moro, pedindo a ele maior rigor em políticas de combate à corrupção. O documento cita, ainda, o fortalecimento dos serviços de inteligência e das ações de proteção nas fronteiras.

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