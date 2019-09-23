Policiais do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção ( Nuroc ) cumpriram, nesta segunda-feira (23), mandados de busca e apreensão em uma operação que investiga fraude em cartórios.

Guarapari, e em uma filial (sucursal) no Centro de Os alvos foram a sede do cartório Jabaquara, em Anchieta e em uma filial (sucursal) no Centro de Vila Velha . Também foram feitas buscas em residências dos proprietários e de funcionários. Ao todo, são cinco mandados de busca e apreensão.

Your browser does not support the audio element. Cartório é alvo de busca e apreensão no Espírito Santo

Por volta das 7h30, policiais trouxeram um funcionário para abrir a unidade em Vila Velha. De lá, os policiais saíram com várias pastas de documentos e arquivos de mídias. A reportagem foi ao local também pela manhã, por voltas das 9h, mas estava fechado. O porteiro, que prefere não se identificar, informou que o cartório não funcionaria nesta segunda.

SEM AUTORIZAÇÃO PARA SUCURSAL

De acordo com as informações iniciais, a operação, denominada "Hemera", que na mitologia grega significa a deusa da mentira, acontece porque não existiria autorização para abrir essa sucursal investigada.

Procurada, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), informou que o Nuroc está prestando apoio a uma operação da Corregedoria-Geral de Justiça.

Já o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) destacou, por meio da assessoria de imprensa, que o inquérito policial está sob sigilo e que, por isso, não poderia prestar informações sobre o caso.

OUTRO LADO

A Gazeta ligou para o cartório em Anchieta. Uma mulher atendeu e, quando a reportagem se apresentou, ela disse que não tinha nada a declarar e desligou o telefone.

De acordo com o Justiça Aberta, no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o cartório Jabaquara, de registro civil e tabelionato, arrecadou R$ 1,9 milhão no segundo semestre no ano passado. Os dados do primeiro semestre deste ano ainda estão pendentes.

(Com colaboração de Letícia Gonçalves)