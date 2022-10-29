Carreata e corpo a corpo  marcam o último dia de campanha para governo do ES

"Momento agora é de pedir voto e conversar com os indecisos. Estamos confiantes em um futuro melhor para todos os capixabas. Projetos para isso nós temos", afirmou Manato, em nota.

Por onde passou, a equipe de campanha registrou imagens de apoio à candidatura de Casagrande. Em nota da assessoria, o atual governador pontuou que fez uma campanha limpa, propositiva, mostrando as ações do mandato e apresentando propostas para os capixabas.

"Amanhã, o capixaba volta às urnas e temos certeza que irão nos confiar mais quatro anos para continuarmos com nosso trabalho de levar o Espírito Santo a ser referência em diversas áreas. Como tenho dito, um novo mandato é um novo governo, com nova equipe, novos desafios e novas ideias. O capixaba pode esperar muito mais investimentos para o próximo mandato."