A disputa eleitoral para o governo do Espírito Santo termina neste domingo (30), quando será realizada a votação de segundo turno das eleições 2022.
Neste sábado (29), o último dia oficial de campanha de Carlos Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB), que tenta a reeleição, foi marcado por carreatas e corpo a corpo com eleitores na tentativa de conquistar os votos dos indecisos.
Manato começou o dia em um culto de ação de graças na Igreja Maranata da Praia da Costa, em Vila Velha, para celebrar, segundo a assessoria, o sucesso da campanha eleitoral. Depois, o candidato do PL percorreu feiras livres e participou de carreatas na Grande Vitória, passando pelas principais ruas e avenidas da Região Metropolitana.
Carreata e corpo a corpo marcam o último dia de campanha para governo do ES
Ele seguiu viagem até São Mateus, no Norte do Estado, para mais um ato de campanha. De volta à Capital, visitou a região de São Pedro para pedir o apoio da comunidade. Por onde passou, Manato fez fotos com apoiadores. A previsão é de que, à noite, O candidato mantenha agenda virtual, conversando com eleitores pelas redes sociais.
"Momento agora é de pedir voto e conversar com os indecisos. Estamos confiantes em um futuro melhor para todos os capixabas. Projetos para isso nós temos", afirmou Manato, em nota.
Último dia de campanha de Carlos Manato
Casagrande também reforçou a campanha na Grande Vitória, nos municípios em que conta com o apoio dos prefeitos. Ele começou o dia em Vila Velha, ao lado de Arnaldinho Borgo (Podemos), puxando uma carreata na região de Terra Vermelha de cima de uma caminhonete. Ainda pela manhã, o socialista seguiu para Cariacica e, acompanhado de Euclério Sampaio (União Brasil), fez corpo a corpo com eleitores por ruas do município após concentração na praça de Alto Lage.
Depois, o governador seguiu para Viana e, com o prefeito Wanderson Bueno (Podemos) e o deputado federal eleito, Gilson Daniel (Podemos), participou de nova carreata por diversas ruas da cidade. Casagrande encerrou a campanha na Serra, com Sérgio Vidigal (PDT), também percorrendo de carro vários bairros do município.
Por onde passou, a equipe de campanha registrou imagens de apoio à candidatura de Casagrande. Em nota da assessoria, o atual governador pontuou que fez uma campanha limpa, propositiva, mostrando as ações do mandato e apresentando propostas para os capixabas.
"Amanhã, o capixaba volta às urnas e temos certeza que irão nos confiar mais quatro anos para continuarmos com nosso trabalho de levar o Espírito Santo a ser referência em diversas áreas. Como tenho dito, um novo mandato é um novo governo, com nova equipe, novos desafios e novas ideias. O capixaba pode esperar muito mais investimentos para o próximo mandato."