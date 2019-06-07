Home
>
Política
>
Carlos Manato diz que sai da Casa Civil para o MEC

Carlos Manato diz que sai da Casa Civil para o MEC

De acordo com a Revista Crusoé, Onyx Lorenzoni decidiu exonerar o capixaba. Manato, que minutos antes havia dito que pretendia voltar ao ES, nega e diz que mudança de cargo foi acordada