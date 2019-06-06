Candidatos não têm mais que pagar multa por propaganda irregular

Crédito: José Cruz/Agência Brasil

não devem pagar multa. Basta retirar o material e não haverá mais pendências com a Justiça Eleitoral. O entendimento foi fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (06) durante o julgamento de um caso referente ao vereador de Vila Velha Arnaldinho Borgo, eleito pelo MDB em 2016 e candidato a deputado estadual em 2018. Candidatos que se utilizarem de propaganda irregular em imóveis particulares. Basta retirar o material e não haverá mais pendências com a Justiça Eleitoral. O entendimento foi fixado pelo) nesta quinta-feira (06) durante o julgamento de um caso referente ao vereador de Vila Velha, eleito peloem 2016 e candidato a deputado estadual em 2018.

Ele havia sido multado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) em R$ 2 mil por uma placa fixada em poste próximo a uma residência. O TRE concluiu que a legislação em vigor somente autoriza a veiculação de propaganda em bens particulares por meio de adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e em janelas de residências, desde que não exceda a extensão de meio metro quadrado.

O TSE, acolhendo pedido da defesa, anulou a multa. De acordo com o tribunal, o relator, ministro Og Fernandes, acolheu parcialmente o recurso especial movido pelo candidato, assinalando que a legislação em vigor, com a nova redação dada pela Reforma Eleitoral de 2017, não mais faz referência à possibilidade de aplicação de multa no caso de propaganda irregular em bens particulares.

"O TSE alterou hoje o entendimento sobre aplicação de multa na fixação de propaganda irregular em bens privados. Segundo o atual entendimento, caso o candidato retire a propaganda irregular no prazo de 48 horas da notificação, neste caso, mesmo que irregular, não poderá ser aplicada a multa", reforça o advogado eleitoral Marcelo Nunes, que atuou no processo.