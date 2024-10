Eleições 2024

Candidatos a prefeito de Vitória registram votos na manhã deste domingo (6)

Na disputa pela Prefeitura da Capital capixaba, candidatos votam neste domingo (6) e aproveitam a oportunidade para cumprimentar eleitores

2 min de leitura min de leitura

Candidatos a prefeito de Vitória votam neste domingo (6). (Divulgação | Montagem A Gazeta )

Os candidatos a Prefeitura de Vitória votaram nas eleições municipais ainda na manhã deste domingo (6). A Capital capixaba tem 266.570 eleitores aptos para as eleições deste ano. Em 2024, seis candidatos disputam um lugar o cargo de prefeito.

Candidatos a prefeito de Vitória registram votos na manhã deste domingo

Du (Avante)

Candidato à Prefeitura de Vitória, Du (Avante), votou na Escola Monteiro, na Enseada do Suá, na manhã de domingo (6). (Divulgação)

O candidato Du (Avante), votou por volta das 8h30, na Escola Monteiro, na Enseada do Suá.

"Sendo candidato a prefeito de Vitória, avalio nossa participação no processo eleitoral com gratidão e senso de responsabilidade. Esta campanha nos permitiu ouvir de perto as demandas da população, reforçando o desejo comum por uma cidade mais inclusiva e próspera. Nosso vice, Wagner, foi essencial nesse projeto, trazendo a complementaridade de ideias que fortalece nossa proposta de uma gestão eficiente e participativa. Independentemente do resultado, esse processo nos enriqueceu e plantou sementes para o futuro. Reafirmo meu compromisso com uma Vitória construída com ética, transparência e diálogo".

Assumção (PL)

O candidato Assumção (PL) votou pela manhã em uma escola de Jardim Camburi. (Divulgação)

O capitão Assumção (PL), votou por volta das 9h no Colégio Renovação, em Jardim Camburi. Na saída, aproveitou para cumprimentar a população presente.

"Senti nas ruas um forte apoio popular, o que me faz acreditar que estamos a caminho do segundo turno. As expectativas são grandes, e a vontade de mudança está viva no coração do povo", disse o candidato.

João Coser (PT)

João Coser (PT) votou em um colégio no bairro Itararé, ainda pela manhã. (Divulgação)

João Coser (PT), votou na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEF) Otto Ewald Junior, na rua Daniel Abreu Machado, no bairro Itararé. João estava acompanhando de sua família, e da sua vice-prefeita Priscila Manso (PV).

Camila Valadão (PSOL)

Camila Valadão (PSOL) votou em um colégio particular no bairro Jardim da Penha. (Divulgação)

Já Camila Valadão (PSOL), única mulher candidata a Prefeitura de Vitória, votou no colégio Darwin, em Jardim da Penha.

Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB)

Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) votou em uma escola de Fradinhos. (Divulgação)

O candidato do PSDB à Prefeitura de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas, votou às 9h30 neste domingo na escola municipal José Áureo Monjardim, em Fradinhos. Ele votou acompanhado da esposa, Roberta Furtado, e do vice-governador Ricardo Ferraço, entre outros apoiadores.

"Estou muito feliz com a nossa campanha, com a caminhada até aqui. Nosso movimento foi crescente e eu tenho confiança de que nós estaremos no segundo turno, quando teremos mais oportunidade de debater os desafios de Vitória e as oportunidades que Vitória tem para realizar o sonho de todos nós, de progresso e prosperidade", disse.

Pazolini (Republicanos)

Lorenzo Pazolini, candidato à reeleição por Vitória . (Reprodução/Ascom)

O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), votou às 10h na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), em Santa Lúcia, ao lado da mãe e esposa, Margarida e Paula Pazolini, respectivamente.

"A expectativa é positiva. Tivemos dialogando com a cidade e hoje é o grande momento da democracia, onde as expectativas vão se transformar em votos e esperança para nosso povo e avanços sociais", destacou o atual prefeito.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta