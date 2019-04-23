Home
>
Política
>
Candidata do PSL confirma ter sido 'laranja' de ministro do Turismo

Candidata do PSL confirma ter sido 'laranja' de ministro do Turismo

Ao MPF, Zuleide Oliveira confirmou as informações de que foi convidada pelo ministro para ser candidata laranja; Marcelo Álvaro Antonio era presidente da sigla em MG