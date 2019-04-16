Home
>
Política
>
Câmara pede explicações ao MEC sobre aplicação do Enem

Câmara pede explicações ao MEC sobre aplicação do Enem

O deputado Idilvan Alencar (PDT-CE), que apresentou o requerimento de informações nesta terça-feira, considera importante que o MEC apresente um planejamento detalhado para os próximos anos