Cai número de deputados eleitos com votos próprios em 2018

Deputados durante sessão da Assembleia Legislativa: mudança durante a campanha eleitoral Crédito: Tati Beling/Ales

A quantidade de eleitos e reeleitos que não precisaram dos votos da legenda partidária ou da coligação para atingir o objetivo eleitoral diminuiu em 2018 na comparação com as duas últimas eleições. Este ano, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), foram 27 os que tiveram êxito nas urnas nessas condições, enquanto em 2014 foram 35, queda de, aproximadamente, 22,8%. Os eleitos com voto próprio em 2010 alcançaram 36.

Na lista dos mais votados, 19 são novatos. Nesse grupo há quatro mulheres e 15 homens. Entre os oito reeleitos, todos também são homens. Com votação expressiva esse grupo também ajudou outros nomes de suas coligações a entrarem na Câmara Federal.

Se não houver mudança na legislação, esta foi a última eleição em que as coligações são permitidas para as eleições proporcionais  deputado federal e estadual, além de vereador, cuja vaga é disputada em eleições municipais. Isso porque o Congresso aprovou no ano passado a Emenda Constitucional (EC) 97/17 proibindo este tipo de aliança a partir de 2020.

PARTIDOS

Ainda segundo o Diap, entre os eleitos com votos próprios em 2018, um terço (9), são de partidos de esquerda, centro-esquerda e centro. São três do PT; três do PSB; um do PV; um do PSOL; e um do PROS. Os outros dois terços (18) são de centro-direita e direita. São sete do PSL; três do PSD; dois do PR; e um, respectivamente, do PSC, do PRB, do Avante; do DEM; do Novo; e do PMN.

A maioria, nesse segundo grupo, é de policiais, líderes evangélicos, parentes de políticos ou líderes de movimentos liberais como o MBL (Movimento Brasil Livre). [Eles] Foram eleitos na esteira do que está se convencionando chamar de bolsonarismo, que surpreendeu a todos na reta final da campanha, que se encerrou no último dia 7 de outubro avaliam os analistas do Diap.

MAIS VOTADO

Em números absolutos, o campeão nacional é o deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que obteve 1.843.735 votos. Filho do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), o deputado é escrivão da Polícia Federal e vai assumir seu segundo mandato.

No quesito proporcionalidade, o grande campeão de votos é o estreante João Campos. Filho do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos e bisneto do ex-governador Miguel Arraes. Campos, com apenas 23 anos, recebeu 10,63% dos votos válidos. Foram 460.387 votos.

Saiba quem são os eleitos com votos próprios em 2018

- Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) - 1.843.735 - reeleito - escrivão de polícia federal

- Joice Hasselmamm (PSL-SP) - 1.078.666 J  primeira eleição  jornalista

- Celso Russomano (PR-SP) - 521.728 - reeleito - bacharel em direito, jornalista e empresário

- Kim Kataguiri (DEM-SP) - 465.310 - primeira eleição - ativista digital e conferencista

- João Campos (PSB-PE) - 460.387 - primeira eleição  engenheiro

- Tiririca (PR-SP) - 453.855 reeleito - artista circense e humorista

- Marcel Van Hattem (Novo-RS) - 349.855 - primeira eleição - cientista político e jornalista

- Helio Fernando Barbosa Lopes (PSL-RJ) - 345.234 - primeira eleição - subtenente do Exército

- Marcelo Freixo (PSol) - 342.491 - primeira eleição  professor

- Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) - 323.264 - primeira eleição - PM e técnico em enfermagem

- Sargento Fahur (PSD-PR) - 314.963 - primeira eleição - PM (Rotam)

- Capitão Wagner (Pros-CE) - 303.593 - primeira eleição  PM

- Delegado Waldir (PSL-GO) - 274.406 - reeleito - delegado de polícia civil

- Felipe Francischini (PSL-PR) - 241.537 - primeira eleição - advogado

- Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG) - 230.008 - reeleito  empresário

- Alessandro Molon (PSB-RJ) - 227.914 - reeleito - advogado e professor universitário

- Gleisi Hoffmann (PT-PR) - 212.513 - primeira eleição  advogada

- Celio Studart (PV-CE) - 208.854 - primeira eleição - advogado

- Carlos Jordy (PSL-RJ) - 204.048 - primeira eleição - servidor público federal

- Flordelis (PSD-RJ) - 196.959 - primeira eleição  administradora

- Josimar Maranhãozinho (PR-MA) - 195.768 - primeira eleição  empresário

- Reginaldo Lopes (PT-MG) - 194.332 - reeleito  economista

- Marília Arraes (PT-PE) - 193.108 - primeira eleição  advogada

- Eduardo Braide (PMN-MA) - 189.843- primeira eleição  advogado

- Otto Alencar Filho (PSD-BA) - 185.428 - primeira eleição  administrador

- JHC (PSB-AL) - 178.645 - reeleito - empresário