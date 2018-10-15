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Eleições

Cai número de deputados eleitos com votos próprios em 2018

Dentre os eleitos, um terço (9) são de partidos de esquerda, centro-esquerda e centro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 19:52

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 19:52

Deputados durante sessão da Assembleia Legislativa: mudança durante a campanha eleitoral Crédito: Tati Beling/Ales
A quantidade de eleitos e reeleitos que não precisaram dos votos da legenda partidária ou da coligação para atingir o objetivo eleitoral diminuiu em 2018 na comparação com as duas últimas eleições. Este ano, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), foram 27 os que tiveram êxito nas urnas nessas condições, enquanto em 2014 foram 35, queda de, aproximadamente, 22,8%. Os eleitos com voto próprio em 2010 alcançaram 36.
Na lista dos mais votados, 19 são novatos. Nesse grupo há quatro mulheres e 15 homens. Entre os oito reeleitos, todos também são homens. Com votação expressiva esse grupo também ajudou outros nomes de suas coligações a entrarem na Câmara Federal.
Se não houver mudança na legislação, esta foi a última eleição em que as coligações são permitidas para as eleições proporcionais  deputado federal e estadual, além de vereador, cuja vaga é disputada em eleições municipais. Isso porque o Congresso aprovou no ano passado a Emenda Constitucional (EC) 97/17 proibindo este tipo de aliança a partir de 2020.
PARTIDOS
Ainda segundo o Diap, entre os eleitos com votos próprios em 2018, um terço (9), são de partidos de esquerda, centro-esquerda e centro. São três do PT; três do PSB; um do PV; um do PSOL; e um do PROS. Os outros dois terços (18) são de centro-direita e direita. São sete do PSL; três do PSD; dois do PR; e um, respectivamente, do PSC, do PRB, do Avante; do DEM; do Novo; e do PMN.
A maioria, nesse segundo grupo, é de policiais, líderes evangélicos, parentes de políticos ou líderes de movimentos liberais como o MBL (Movimento Brasil Livre). [Eles] Foram eleitos na esteira do que está se convencionando chamar de bolsonarismo, que surpreendeu a todos na reta final da campanha, que se encerrou no último dia 7 de outubro avaliam os analistas do Diap.
MAIS VOTADO
Em números absolutos, o campeão nacional é o deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que obteve 1.843.735 votos. Filho do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), o deputado é escrivão da Polícia Federal e vai assumir seu segundo mandato.
No quesito proporcionalidade, o grande campeão de votos é o estreante João Campos. Filho do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos e bisneto do ex-governador Miguel Arraes. Campos, com apenas 23 anos, recebeu 10,63% dos votos válidos. Foram 460.387 votos.
Saiba quem são os eleitos com votos próprios em 2018
- Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) - 1.843.735 - reeleito - escrivão de polícia federal
- Joice Hasselmamm (PSL-SP) - 1.078.666 J  primeira eleição  jornalista
- Celso Russomano (PR-SP) - 521.728 - reeleito - bacharel em direito, jornalista e empresário
- Kim Kataguiri (DEM-SP) - 465.310 - primeira eleição - ativista digital e conferencista
- João Campos (PSB-PE) - 460.387 - primeira eleição  engenheiro
- Tiririca (PR-SP) - 453.855 reeleito - artista circense e humorista
- Marcel Van Hattem (Novo-RS) - 349.855 - primeira eleição - cientista político e jornalista
- Helio Fernando Barbosa Lopes (PSL-RJ) - 345.234 - primeira eleição - subtenente do Exército
- Marcelo Freixo (PSol) - 342.491 - primeira eleição  professor
- Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) - 323.264 - primeira eleição - PM e técnico em enfermagem
- Sargento Fahur (PSD-PR) - 314.963 - primeira eleição - PM (Rotam)
- Capitão Wagner (Pros-CE) - 303.593 - primeira eleição  PM
- Delegado Waldir (PSL-GO) - 274.406 - reeleito - delegado de polícia civil
- Felipe Francischini (PSL-PR) - 241.537 - primeira eleição - advogado
- Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG) - 230.008 - reeleito  empresário
- Alessandro Molon (PSB-RJ) - 227.914 - reeleito - advogado e professor universitário
- Gleisi Hoffmann (PT-PR) - 212.513 - primeira eleição  advogada
- Celio Studart (PV-CE) - 208.854 - primeira eleição - advogado
- Carlos Jordy (PSL-RJ) - 204.048 - primeira eleição - servidor público federal
- Flordelis (PSD-RJ) - 196.959 - primeira eleição  administradora
- Josimar Maranhãozinho (PR-MA) - 195.768 - primeira eleição  empresário
- Reginaldo Lopes (PT-MG) - 194.332 - reeleito  economista
- Marília Arraes (PT-PE) - 193.108 - primeira eleição  advogada
- Eduardo Braide (PMN-MA) - 189.843- primeira eleição  advogado
- Otto Alencar Filho (PSD-BA) - 185.428 - primeira eleição  administrador
- JHC (PSB-AL) - 178.645 - reeleito - empresário
- André Ferreira (PSC-PE) - 175.834 - primeira eleição - bacharel em turismo

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