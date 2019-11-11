Cadastramento biométrico: TRE prorroga prazo em Colatina

Fila para o Cartório Eleitoral de Colatina percorria vários quarteirões do bairro Maria das Graças Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Previsto para terminar nesta quinta-feira (14), o prazo para fazer o cadastramento biométrico obrigatório em Colatina , no Noroeste do Estado, foi prorrogado para o próximo dia 26 de novembro, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). A mudança aconteceu por causa de instabilidades no sistema e da grande fila registrada nesta segunda-feira (11).

De acordo com a nota divulgada no final desta tarde, o programa ELO, que é gerenciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não funcionou conforme o previsto inicialmente, no cartório da 6ª Zona Eleitoral, apresentando falhas durante o período de atualização do título eleitoral, que começou no último dia 11 de setembro.

SUFOCO

Centenas de pessoas tentavam fazer o cadastramento biométrico em Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

cadastramento biométrico. A fila nesta manhã era tão grande que não coube na imagem: dobrava a esquina do cartório eleitoral e atravessava vários quarteirões do bairro Maria das Graças. Alguns eleitores da cidade esperaram horas, de baixo de sol forte, para fazer o

Um exemplo é a empregada doméstica Rosângela Jesus dos Santos, que chegou antes do início do atendimento, às 9h, para tentar realizar a atualização do título. Estou aqui desde as 8h, sem comer, nem beber nada. Espero que até o final da tarde eu consiga fazer, porque ainda preciso ir para o trabalho, disse ela, sentada na calçada.

Rosângela Jesus dos Santos estava esperando sentada o andamento da fila Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Segundo dados fornecidos pelo próprio TRE-ES, mais de 41 mil eleitores de Colatina ainda não compareceram ao cartório  número que equivale a aproximadamente 46% do público-alvo total. Quem não fizer o cadastramento, terá o título cancelado e será impedido de tirar passaporte e fazer concursos públicos.

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Para evitar essas e outras sanções, a lavradora Idalina Belz viajou do distrito de Santa Joana à sede do município, mas se decepcionou com o cenário que encontrou. Já teve muita gente que passou mal. É uma humilhação, condenou. A dona de casa Lúcia Rosendo também não estava satisfeita. Estamos sofrendo aqui, mas não temos outra opção, resumiu.

Marlizate Rogério consegui fazer o cadastramento biométrico depois de 6h Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Depois de enfrentar situação bastante semelhante, quem estava aliviada era a costureira Marlizate Rogério. Cheguei aqui às 6h30, bem antes do cartório abrir, e estou saindo agora, já quase 13h. Vou chegar atrasada no trabalho, mas, pelo menos, consegui cumprir o meu dever, contou ela, com o título de eleitor atualizado em mãos.

ATENÇÃO

Quem ainda não fez o cadastramento biométrico deve fazê-lo nas próximas semanas. Para isso, basta comparecer ao Cartório Eleitoral de Colatina, portando: um documento oficial com foto, um comprovante de residência (no próprio nome ou no nome dos pais) e o título de eleitor, caso já o possua.

SERVIÇO

Cartório Eleitoral de Colatina

Endereço: Avenida Vitória, nº 44, Maria das Graças