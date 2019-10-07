Cadastramento biométrico em Piúma, no ES, começa nesta quarta

Eleições

Posto de atendimento inicia o atendimento nesta quarta (09) e funcionará em horário estendido na cidade do Litoral Sul, inclusive aos sábados

Cadastramento biométrico Crédito: Marcello Casal Jr./Arquivo Agência Brasil

Começa nesta quarta-feira (09), o recadastramento biométrico obrigatório para os eleitores de Piúma, no Litoral Sul. O local de atendimento será no posto da 17ª Zona Eleitoral, que funcionará no Salão Paroquial, que fica na rua Simão Bassul, no Centro.

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) ampliou, além dos dias e horários de funcionamento, o número de profissionais à disposição do eleitorado, que poderá comparecer de segunda a sábado, das 9h às 18h. Antes, não haveria atividade no sábado e o atendimento era apenas de 12h às 18h. A divulgação do último dia da biometria em Piúma será feita em breve, segundo o TRE.

O TRE-ES explicou que a quantidade de profissionais que farão parte do recadastramento biométrico obrigatório foi dimensionada de acordo com o quantitativo de pessoas que votam no município. O mesmo irá ocorrer em Marataízes, que começará o recadastramento no dia 16 de outubro. O prazo final para a atualização da biometria será divulgado em breve.

DOCUMENTOS

Quem for ao posto de atendimento deverá levar um documento de identidade e comprovante de residência recente. O eleitor que não comparecer para o cadastramento até o prazo final, terá o título cancelado.

Além de Piúma e Marataízes, os eleitores de Colatina e Cachoeiro de Itapemirim também passam pelo recadastramento. O TRE-ES informou que no Espírito Santo, 1.358.693 dos eleitores (49,22%) já fizeram o recadastramento biométrico. O objetivo é tornar mais segura a identificação do eleitor na hora do voto.

