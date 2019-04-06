Home
>
Política
>
Cabral diz que repassou R$ 1,5 mi em propina para campanha de Aécio

Cabral diz que repassou R$ 1,5 mi em propina para campanha de Aécio

"Ele (Aécio) estava meio deprimido, para baixo, a Marina (Silva) tinha ultrapassado ele", afirmou ex-governador do Rio em depoimento ao juiz Marcelo Bretas nesta sexta (5)