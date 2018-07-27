Brasil sai de BRICS sem acordo para trocar imagens de satélite

Chefes de Estado dos Brics se reúnem na África do Sul durante cúpula do bloco Crédito: Cesar Itibere/PR

O governo brasileiro não conseguiu costurar um acordo com os demais países do BRICS (Rússia, Índia, China e África do Sul) para franquear acesso a imagens captadas por satélites nos respectivos territórios. A iniciativa de chegar a um memorando de entendimentos era da China, mas tinha apoio e seria vantajosa para o Brasil, conforme o Itamaraty.

Atualmente, o Brasil tem de comprar as fotografias de seu interesse, embora libere acesso às imagens de seu novo satélite, o CBERS-4, lançado em parceria com a China no ano passado. O memorando estabeleceria as bases para o intercâmbio das imagens sem custo. As fotos trocadas respeitariam cláusulas de confidencialidade de cada país. A Agência Espacial Brasileira participava das conversas.

A expectativa da diplomacia era que o memorando em cooperação sobre constelação de satélites sensoriais remotos fosse uma das principais conquistas brasileiras, se tivesse aprovação dos cinco países. Ele poderia entrar em vigor rapidamente, porque independe de aprovação congressual.

Questionado sobre os motivos que travaram a assinatura do documento durante a 10ª Cúpula dos BRICS na África do Sul, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, desconversou: Os acordos que nós queríamos assinar nos assinamos.