Brasil elege 231 vereadores que se declararam LGBTQIA+ ao TSE

O Espírito Santo elegeu apenas uma pessoa, Açucena (PT), de Cariacica assumidamente lésbica, segundo o VoteLGBT+. 98% dos candidatos informaram ser heterossexuais

Foram eleitas para as Câmaras Municipais no domingo, 231 pessoas que se declararam LGBTQIA+ na ficha de inscrição de candidatura entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A análise da reportagem considerou quem se declarou gay, lésbica, bissexual, pansexual, assexual e/ou transgênero e concordou em divulgar essa informação na sua página individual do Divulgacand, portal do TSE que reúne dados oficiais das candidaturas.