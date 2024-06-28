Dia do Orgulho LGBTQIAP+: 6 leituras para celebrar todo tipo de amor

Conheça livros LGBTQIAPN+ e celebre o Dia do Orgulho. Crédito: Divulgação

O dia 28 de junho é muito importante para toda a comunidade LGBTQIAP+ : é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. Em 28 de junho de 1969, em Nova York, ocorreu a Rebelião de Stonewall, em frente ao bar Stonewall Inn. As invasões policiais estavam acontecendo com muita frequência naquele local e em diversos outros estabelecimentos frequentados pela comunidade. Ativistas se reuniram e responderam atirando pedras contra a polícia, em protesto contra agressões e prisões.

Por isso, o mês de junho é um momento de não só celebrar as conquistas e os direitos fundamentais, mas também de refletir sobre a luta constante pelo respeito à diversidade e pensar sobre políticas afirmativas para combater a discriminação.

Para comemorar este momento e relembrar que todo tipo de amor é válido e deve ser respeitado, confira algumas leituras

Madame Xanadu, de Aureliano Medeiros | Nacional

Se aventure por literaturas LGBTQIAPN+. Crédito: Divulgação

Sinopse: Quem é Madame Xanadu? Fascinado pela figura de uma drag queen chamada Madame Xanadu, o jornalista João resolve investigar a história dela. Para isso, busca a ajuda das pessoas que conviveram com a Madame mesmo antes de ela se tornar uma das personagens mais marcantes da cidade de Natal.

Enquanto acompanhamos a investigação de João, consumida por uma melancolia inexplicável, Madame segue o plano de acabar com a própria vida.

Em uma narrativa envolvente e emocionante, recheada de maravilhosas ilustrações autorais, Aureliano convida o leitor a juntar as peças do quebra-cabeças que é Madame Xanadu na tentativa de desvendá-la.

Romance real, de Clara Alves | Seguinte

Leia livros representativos e envolventes. Crédito: Divulgação

Sinopse: Da mesma autora de Conectadas, este livro é um conto de fadas moderno sobre perdas e segundas chances.

Dayana deixou o Rio de Janeiro para trás e está de mudança para Londres. Há pouco tempo, seu maior sonho era visitar o país da One Direction, sua banda preferida, mas agora ela tem certeza de que está vivendo um pesadelo. Depois de dez anos sem encontrar o pai, ela se vê obrigada a morar com o homem que a abandonou, a mulher dele e sua filha — a família perfeita que Dayana nunca teve. Tudo isso enquanto tenta lidar com o luto pela morte recente da mãe.

O que ela não imaginava era que, logo em seus primeiros dias ali, iria esbarrar em uma ruiva charmosa pulando as grades do Palácio de Buckingham. À medida que se aproximam e se ajudam a enfrentar os conflitos pelos quais estão passando, as duas se apaixonam. Mas Dayana tem certeza de que a garota está escondendo algo sobre sua relação com a família real…

Será que Londres conseguirá curar o coração de Dayana e dar a ela um final feliz?

Tem que vigorar!, de Gil do Vigor | Globo Livros

Conheça o livro do ex-BBB que conquistou o país. Crédito: Divulgação

Sinopse: BRASIIIIIIIIL!

Gil do Vigor conta a sua história em livro: saiba tudo sobre o economista pernambucano que conquistou o país ao participar do BBB

Gilberto Nogueira realizou seu maior sonho ao entrar para o Big Brother Brasil 21 e, quando saiu do programa, sua vida estava transformada. A começar pelo nome: pelo carisma, alegria e intensidade, virou Gil do Vigor, um dos participantes mais carismáticos que já passou pelo reality show. Com seus bordões, Gil conquistou milhões de brasileiros, se tornou uma das figuras mais queridas do país e o homem com mais seguidores nas redes sociais de toda a história do programa.

Em Tem que vigorar!, Gil conta seus momentos preferidos no BBB, da infância pobre em Pernambuco e revela as dificuldades que passou na vida, como quando teve que morar na rua. Fala também dos momentos de violência do pai contra a mãe, sua relação com a fé e a igreja, de como a educação o salvou e a descoberta da sexualidade e seu processo de autoconhecimento e aceitação.

Com depoimentos de Jacira, mãe de Gil, Xuxa Meneghel e Deborah Secco, o livro traz ainda um dicionário com os memes e bordões do economista, para os leitores vigorosos aprenderem ainda mais da cachorrada e do regozijo.

O mar me levou a você, de Pedro Rhuas | Seguinte

Leia a mais nova obra de Pedro Rhuas no app da Skeelo. Crédito: Divulgação

Sinopse: No novo romance de Pedro Rhuas, autor do best-seller Enquanto eu não te encontro, acompanhamos uma história de amor que começa na areia da praia — mas já estava escrita nas estrelas.

Amores de verdade não acabam no fim do verão.

Nascido em uma lendária família de surfistas, Matias Mendonza sempre esteve ligado ao mar. As ondas são sua bússola quando ele se sente perdido — o que acontece com mais frequência do que sua fama de bad boy deixa transparecer. De volta à praia de Canoa Quebrada para mais uma temporada perfeita no Ceará, ele precisa decidir se seguirá os passos da mãe no surfe profissional ou se trabalhará no Hippie, o charmoso hostel dos pais.

Mas, antes que faça sua escolha, o mar tem uma última surpresa: Júlio, o garoto misterioso com quem seu destino se entrelaça quando uma onda enorme os aproxima. Onde Matias é água e fogo, Júlio é terra e ar. Conforme o verão avança, o Universo parece querer unir esses dois opostos a qualquer custo. Só que dar uma chance ao amor é bem difícil quando se tem medo de vivê-lo. Será que esse novo romance pode ser mais que uma história de verão? Se seguirem os sinais, talvez encontrem a resposta…

Indicado para leitores a partir de 16 anos.

Vidas trans, de Amara Moira, João W. Nery, Márcia Rocha e Taro Brant | Astral Cultural

Leia sobre as vivências trans no Dia do Orgulho. Crédito: Divulgação

Sinopse: "Foi por meio de vozes como as que você lê aqui que pude superar o estigma e a proibição — primeiro, em relação à homossexualidade; depois, para me perceber trans."

LAERTE (TRECHO DO PREFÁCIO DESTE LIVRO)

"O aumento da visibilidade tem sido positivo para a nossa população. Encontramos espaços como o deste livro para tomar conta de nossa própria representação, sem nos submeter aos filtros e rótulos de terceiros. Os relatos corajosos dos meus queridos amigos Amara Moira, João W. Nery, Márcia Rocha e Tarso Brant não são, de modo algum, entretenimento (...). Com a sua vida, seus amores e desafios, os autores defendem a diversidade de ser humano, das identidades de gênero, do que podem homens e mulheres."

JAQUELINE GOMES DE JESUS (TRECHO DO PREFÁCIO DESTE LIVRO)

Em VIDAS TRANS, quatro pessoas trans — Amara Moira, João W. Nery, Márcia Rocha e Tarso Brant — relatam aos leitores o momento no qual percebem que havia algo diferente, sobre o sentimento de inadequação perante os padrões exigidos, sobre os preconceitos e dores vividos dentro e fora da família, sobre o momento de transição e, enfim, da liberdade sentida por esta decisão. Em quatro relatos individuais, cada um conta sua história de vida, luta e militância — constante e diariamente —, em reafirmar o direito ao nome, ao corpo e à existência plena.

Trans, de Bruno Della Latta e Renata Ceribelli | Globo Livros

Explore histórias potentes nesta obra única. Crédito: Divulgação

Sinopse: A obra baseada na série Quem sou eu?, do Fantástico, vencedora do prêmio Vladimir Herzog

Em Trans - Histórias reais que ajudam a entender a vida das pessoas transexuais desde a infância, os jornalistas Renata Ceribelli e Bruno Della Latta revisitam os entrevistados da reportagem e também reúnem relatos inéditos daqueles que frequentemente são silenciados e discriminados no dia a dia.

“Este livro exige uma mente aberta e livre para conseguir entrar no universo de indivíduos extremamente especiais. […] Sejam bem-vindos ao universo dessas pessoas que sempre existiram entre nós, mas que antes permaneciam invisíveis.” - Renata Ceribelli

“Não há nada mais transgressor no momento do que o amor. Por isso, reviver essas histórias em forma de livro tem outro significado. Talvez ainda mais importante e forte” - Bruno Della Latta

“Costumo dizer que ser trans no Brasil é assinar sua certidão de óbito em vida. […] Nossas demandas e especificidades são vistas como questões menores e não têm apoio da população em geral. Muito dessa falta de apoio vem da ausência de informação, que a série e o livro se propõem a trazer, e eu me proponho a levar enquanto ativista!” - do prefácio de Bárbara Aires, consultora de gênero.

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