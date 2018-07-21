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Bolsonaro volta a posar com criança fazendo sinal de arma

Caso ocorreu em evento com militares na zona oeste do Rio neste sábado (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 20:55

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 20:55

Deputado e pré-candidato Jair Bolsonaro (PSL) apareceu em evento no Rio com mais uma criança imitando gesto de arma com as mãos Crédito: Flavio Bolsonaro | Reprodução Twitter
Um dia após ser criticado por estar "ensinando" uma criança a imitar uma arma com as mãos, o deputado federal e presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) apareceu na manhã deste sábado em evento público posando com uma criança no colo fazendo o sinal de uma arma.
Jair Bolsonaro participou de um evento com militares no bairro de Deodoro, na zona oeste do Rio, onde aproveitou para criticar a decisão do pré-candidato Geraldo Alckmin (PSDB) se aliar com o Centrão, bloco formado por PP, PRB, DEM, SD e PR.
Na quinta, o pré-candidato publicou um vídeo gravado em Goiânia em que ensina uma menina a fazer o gesto de uma arma com as mãos. As imagens causaram polêmica nas redes sociais, inclusive entre outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto.
Na ocasião, ele foi criticado por outros presidenciáveis como Marina Silva (Rede) e Manuela D'Ávila (PCdoB). Marina afirmou ter ficado "estarrecida" com a situação, enquanto Manuela chamou o pré-candidato de "inominável" e qualificou a imagem como violenta.

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