Home
>
Política
>
Bolsonaro tem aval de equipe médica para ter alta na quarta-feira

Bolsonaro tem aval de equipe médica para ter alta na quarta-feira

Após duas semanas de uma cirurgia para retirada da bolsa de colostomia e reconstrução do trânsito intestinal, Bolsonaro já se alimenta com dieta leve e apresentou melhora