Home
>
Política
>
Bolsonaro sobre estilo de governar o país: Só mudo se for cassado

Bolsonaro sobre estilo de governar o país: Só mudo se for cassado

Durante almoço com caminhoneiros em Anápolis -a 50 km de Goiânia- o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta sexta-feira (31) estar "comendo o pão que o diabo amassou"