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Mudanças

Bolsonaro: Se puder transferir Coaf para BC por projeto da Câmara, é melhor

Ele reafirmou que o conselho será transferido para a instituição financeira para que concursados do BC trabalhem no órgão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 08:54

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 08:54

Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Crédito: Reprodução/JN
O presidente da República, Jair Bolsonaro, defendeu transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para o Banco Central por meio de uma proposta já em andamento no Congresso. Ele reafirmou que o conselho será transferido para a instituição financeira para que concursados do BC trabalhem no órgão.
Uma versão de medida provisória para o Coaf, destacou Bolsonaro, deve estar pronta e pode ser assinada quando o ministro da Economia, Paulo Guedes estiver em Brasília.
Para o presidente, emendar um projeto de lei ou uma medida provisória que já está na Câmara facilita a tramitação da transferência do Coaf.
"Se puder pegar um projeto ou uma MP andando na Câmara, é melhor", disse o presidente, pontuando ter intenção de resolver o assunto "o mais rápido possível".
A mudança no Coaf foi anunciada por Bolsonaro com a justificativa de blindar o conselho do "jogo político".

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