Bolsonaro: Se puder transferir Coaf para BC por projeto da Câmara, é melhor

Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Crédito: Reprodução/JN

Uma versão de medida provisória para o Coaf , destacou Bolsonaro, deve estar pronta e pode ser assinada quando o ministro da Economia, Paulo Guedes estiver em Brasília.

Para o presidente, emendar um projeto de lei ou uma medida provisória que já está na Câmara facilita a tramitação da transferência do Coaf.

"Se puder pegar um projeto ou uma MP andando na Câmara, é melhor", disse o presidente, pontuando ter intenção de resolver o assunto "o mais rápido possível".