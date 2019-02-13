Home
Bolsonaro reforça segurança em cidades que receberão líderes do PCC

Decreto autoriza que Forças Armadas reforcem segurança no entorno de presídios de segurança máxima em Rondônia e Rio Grande do Norte até o dia 27 de fevereiro