Bolsonaro reclama de pressões, elogia Congresso e se cala sobre Moro

Bolsonaro ainda não comentou a troca de mensagens entre o ex-juiz Moro e o procurador Deltan Dallagnol tornada pública no domingo (9) pelo site The Intercept Brasil