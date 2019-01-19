Home
>
Política
>
Bolsonaro recebe visita de Flávio Bolsonaro no Palácio da Alvorada

Bolsonaro recebe visita de Flávio Bolsonaro no Palácio da Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro deve viajar no domingo à noite para Davos, na Suíça, onde participará do Fórum Econômico Mundial