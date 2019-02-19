Home
>
Política
>
Bolsonaro pede que equipe trate Bebianno como 'página virada'

Bolsonaro pede que equipe trate Bebianno como 'página virada'

A ordem, repassada em reunião ministerial na manhã desta terça-feira (19), foi de que o foco de todo o governo neste momento deve ser a reforma previdenciária e o pacote anticrime