Bolsonaro omitiu bens avaliados em R$ 2,6 milhões à Justiça Eleitoral

Jair Bolsonaro (PSL), candidato à Presidência da República Crédito: Reprodução | Instagram

O deputado e presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) omitiu aos eleitores duas casas que juntas valem R$ 2,6 milhões. O GLOBO cruzou as declarações de Bolsonaro à Justiça Eleitoral com um levantamento em cartórios do Rio de Janeiro.

Em 2002, Bolsonaro e Ana Cristina Siqueira Valle compraram um imóvel na rua Maurice Assuf, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A casa estava avaliada em R$ 1,6 milhão, segundo o processo da partilha de bens, aberto em 2008, quando o casal se separou. Detalhes da ação foram publicados pela revista "Veja" desta semana. Baseada nos papéis, a reportagem diz que o presidenciável ocultou bens.

O GLOBO consultou os registros de imóveis em dois cartórios e confirmou que a propriedade, listada pela ex-mulher no processo obtido pela revista, foi de fato adquirida em 22 de novembro de 2002. Esse imóvel, porém, não aparece na declaração de bens do deputado na campanha de 2006.

Naquele ano, ele informou patrimônio de R$ 433,9 mil, entre os veículos Pajero, Golf e micro-ônibus, um lote no condomínio Limeira Tênis Clube, em Resende (RJ) e uma sala comercial no centro do Rio.

Após a separação, o deputado tornou-se o único dono do imóvel e o vendeu em setembro de 2009.

Alguns meses antes, em 21 de janeiro de 2009, Bolsonaro comprou a casa 58 num condomínio de frente para o mar. Ele declarou ao Registro de Imóveis ter pago R$ 400 mil. A guia do imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) mostra que a casa tem preço de mercado de R$ 1,05 milhão.

Na campanha de 2010, o deputado informou bens de R$ 826 mil, sem menção à casa. O imóvel só apareceu nas eleições de 2014, quando o patrimônio do deputado já vinha sendo alvo de questionamentos na imprensa.

LAND ROVER, CASAS E SALAS COMERCIAIS

O GLOBO também cruzou os bens apresentados à Justiça Eleitoral com o patrimônio arrolado no processo de partilha. O presidenciável omitiu dos eleitores nove dos 17 bens listados na ação movida por Ana Cristina Valle. Ela anexou ao processo cópias das declarações de imposto de renda do ex-marido. As informações foram publicadas pela revista "Veja", que teve acesso aos autos.

A comparação com bens listados ao TSE em 2006, 2010, 2014 e 2018 revela, entre os imóveis não declarados, estão a casa da Maurice Assuf, um apartamento na Barra da Tijuca, uma sala comercial no centro do Rio, uma casa e uma sala em Resende, além de cinco lotes no mesmo município, no sul fluminense. Também não constam nessas declarações ao TSE uma caminhonete Land Rover ano 2007 e um veículo tipo reboque, ano 2006. O imóvel com maior valor da lista é o da rua Maurice Assuf.

Há também itens contraditórios como um veículo Camioneta Pajero ano 2006, placa LUV9419, que consta na lista apresentada por Ana Cristina, em 2007. Na declaração de bens apresentada por Bolsonaro ao TSE em 2006 aparece um veículo da mesma marca, mas fabricado em 2002. Outro dado confuso é quanto a uma moto aquática Yamaha. Na declaração de bens apresentada pela ex-mulher, em 2007, consta uma embarcação Jet Ski Yamaha ano 2006. No entanto, a única declaração de bens de Bolsonaro que inclui uma moto aquática é a de 2014, na qual aparece um veículo dessa mesma marca, mas fabricado no ano de 2010.

Em 2006, Bolsonaro apresentou à Justiça Eleitoral a relação de bens, que totalizavam, segundo ele, menos de R$ 434 mil  ou aproximadamente R$ 850 mil em valores atualizados. No processo de separação, porém, consta que o patrimônio real do casal à época era de R$ 4 milhões  ou R$ 7,8 milhões em valores corrigidos.

Somados, os nove itens não declarados por Bolsonaro eram avaliados, na época, em cerca de R$ 3,4 milhões, segundo cruzamento com os dados do processo revelado por "Veja". Se forem somados a caminhonete Pajero e o a moto aquática - que constam com informações diferentes na lista de bens e nas declarações ao TSE - o número de bens não declarados chega a 11 e o valor total passa de R$ 3,6 milhões, em números de 2007.