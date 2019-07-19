Bolsonaro nomeia delegado da PF ligado a ruralistas para presidência da Funai

Marcelo Augusto Xavier da Silva ao meio Crédito: Reprodução

O governo federal formalizou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (19), a nomeação do delegado da Polícia Federal Marcelo Augusto Xavier da Silva para o cargo de presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), que voltou a ser vinculada ao Ministério da Justiça.

Xavier assume o posto no lugar do general Franklimberg Ribeiro de Freitas, que deixou o cargo em 11 de junho, após ser alvo de forte pressão de ruralistas.