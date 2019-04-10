Home
>
Política
>
Bolsonaro faz endoscopia e recebe lideranças partidárias no Planalto

Bolsonaro faz endoscopia e recebe lideranças partidárias no Planalto

Presidente tem encontros marcados com João Amoêdo (Novo), Renata Abreu (Podemos), Bivar (PSL), Pastor Everaldo (PSC), entre outros