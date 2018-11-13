Bolsonaro fala em cortar no mínimo 30% de cargos comissionados

Jair Bolsonaro, presidente eleito Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, falou nesta terça-feira (13) em cortar "no mínimo" 30% dos cargos comissionados no governo federal. Ele disse concordar que há um "exagero" no número atual, de mais de 23 mil. O presidente não quis cravar o número exato, mas acabou citando o percentual, em entrevista após reunião no Superior Tribunal Militar (STM).

"Não posso falar percentual, no mínimo 30% tem que cortar no mínimo. Eu fui deputado e vereador, 30 anos, com comissionados do meu lado, eles são importantes, mas concordo que há um exagero no número de comissionados", disse o presidente eleito.

Bolsonaro afirmou que há intenção de reduzir cargos também em empresas estatais e em bancos públicos.

"Pretendemos diminuir e botar gente comprometida com outros valores lá dentro", afirmou.

O presidente eleito reforçou que cabe a Paulo Guedes montar a equipe econômica e que o futuro ministro precisa ter ascendência sobre os nomeados para a área.