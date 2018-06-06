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Eleições 2018

Bolsonaro é 'maluco', 'boçal' e 'um câncer a ser extirpado', diz Ciro

Em sabatina, pré-candidato do PDT partiu para cima de adversário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 19:39

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 19:39

Ciro Gomes (PDT), pré-candidato à presidência da República Crédito: Reprodução/Agência Brasil
O pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, partiu para cima de Jair Bolsonaro (PSL) nesta quarta-feira (6). Em sabatina do jornal "Correio Braziliense", Ciro chamou Bolsonaro de "maluco", "boçal", "despreparado" e "um câncer a ser extirpado".
Quando falava sobre tributação, Ciro criticou a resposta dada por Bolsonaro sobre o assunto, em entrevista dada no mesmo dia. De acordo com o Ciro, o Brasil precisa ter uma tributação mais progressiva sobre herança e renda e é preciso"diminuir a incidência de impostos sobre a classe média, principalmente sobre o imposto de renda".
"O líder nas pesquisas disse que não vai tributar herança, nada. Então, de onde virá o dinheiro? Vão entregar o cargo a um boçal, a um despreparado? Os democratas têm obrigação de chamá-lo de boçal e despreparado. E os democratas tem obrigação de extirpar esse câncer enquanto ainda pode ser extirpado", atacou Ciro.
O pedetista também criticou o presidente da República, Michel Temer, por fazer parte de um "grupo criminoso". E disse que o senador Romero Jucá (MDB-RR) não fará parte de um governo seu, pois não irá negociar com "ladrão".
"Quando fui deputado, entrei na Câmara e tive uma desilusão muito grande. Quem mandava era Michel Temer e Eduardo Cunha. Um já está cadeia, e o outro ainda vai", afirmou.
Durante a sabatina, também sobrou para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no momento em que Ciro explicava sua proposta para a aposentadoria.
O pré-candidato propõe retirar do custo do regime da Previdência as aposentadorias rurais, que passariam a ser incluídas na conta do Tesouro. Seria criado um sistema de capitalização de aposentadoria, de caráter público. E propõe que todos tenham direito a um salário mínimo, tendo ou não contribuído. Ele disse que a transição será difícil e que ainda está calculando os impactos.
"É difícil, fácil é dar aula de sociologia, como o Fernando Henrique faz", disse Ciro.

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