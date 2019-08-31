Bolsonaro diz que Villas Boas garantiu 'liberdade' em momento 'crítico'

Em seguida,escreveu: "Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais."

O presidente discursou por pouco mais de 2 minutos em evento sobre aniversário de 41 anos do Colégio Militar de Brasília. Ele afirmou que o colégio mantém "disciplina" e cultiva valores e tradições. "O que tira homem ou mulher da cegueira ou situação difícil é conhecimento. Aqui vocês têm o conhecimento Até porque aqui existe hierarquia e disciplina", disse Bolsonaro.