Bolsonaro diz que se capitalização ficar fora de reforma, o 'governo prossegue'

Além da capitalização, foi retirado do texto às alterações previstas para o BPC, pago a idosos e deficientes de baixa renda, e na aposentadoria rural