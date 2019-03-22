Home
>
Política
>
Bolsonaro diz que não toma decisões sozinho: "Ouço qualquer ministro"

Bolsonaro diz que não toma decisões sozinho: "Ouço qualquer ministro"

Presidente defendeu o trabalho de Damares que, de acordo com ele, 'podem achar que é uma ministra com importância não muito grande'; declaração tem recebido críticas nas redes