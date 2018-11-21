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Mea culpa

Bolsonaro diz que deu trabalho a Dodge, mas é hora de trabalharem juntos

Durante visita à Procuradoria-Geral da República, presidente eleito fez um 'mea culpa' e disse que o momento é de união para resolver os problemas que o País enfrenta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 11:22

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 11:22

Onyx Lorenzoni, o Presidente eleito Jair Bolsonaro e Sérgio Moro durante visita à Procuradoria Geral da República em Brasília (DF) Crédito: Estadão
A primeira visita do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL-RJ) à procuradora-geral da República, Raquel Dodge, nesta terça-feira, foi tranquila e respeitosa, superando as expectativas de quem temia por um clima de tensão em uma reunião protocolar. O Broadcast Político/Estado apurou que, em uma espécie de mea culpa, Bolsonaro disse a Raquel Dodge que lhe deu muito trabalho no passado, mas que o momento é de trabalharem juntos para resolver os problemas que o País enfrenta. O presidente eleito ressaltou que está à disposição da chefe do Ministério Público Federal.
Em encontro com ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na semana passada, Bolsonaro afirmou que, no calor dos acontecimentos, a gente dá umas caneladas. A frase foi entendida como um pedido de desculpas pelas críticas feitas durante a campanha, quando o então presidenciável do PSL entrou em choque contra o TSE ao colocar em dúvida a lisura das urnas eletrônicas.
O encontro desta terça, previsto para durar cerca de 20 minutos e que levou pouco mais de uma hora, foi marcado por risadas e rodas de conversas entre os participantes. Havia o receio de que a visita pudesse ser desastrosa e gerar constrangimentos devido ao fato de Raquel Dodge ter denunciado Bolsonaro em abril deste ano por racismo contra quilombolas e também pelas críticas feitas pelo capitão reformado à procuradora-geral quando ainda era pré-candidato ao Planalto.
Segundo a denúncia, em uma palestra no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, em abril de 2017, Bolsonaro, em pouco mais de uma hora de discurso, usou expressões de cunho discriminatório, incitando o ódio e atingindo diretamente vários grupos sociais. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no entanto, rejeitou a denúncia.
À época da denúncia, Bolsonaro rebateu a acusação e disse que tinha imunidade total para se expressar. Ela (Dodge) acha muito e não encontra nada, disse em uma entrevista. Quanto a quilombolas, eu tenho imunidade total por quaisquer palavras, opiniões e votos. Gostaria que Raquel Dodge nos acompanhasse nesse quilombola em que eu fui em Eldorado Paulista para ver o desperdício de recursos, maquinários abandonados. Eles não fazem absolutamente nada, é uma realidade, afirmou.
Ao chegar à Procuradoria-Geral da República, em Brasília, nesta terça, Bolsonaro prestou continência para Raquel Dodge. Ela o esperava no corredor do edifício. A reunião fechada ocorreu no gabinete da PGR. Raquel aproveitou a oportunidade para explicar ao presidente eleito as principais atribuições do procurador-geral da República, como sua atuação no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior Eleitoral, nos conselhos Nacional e Superior do Ministério Público e no Conselho Nacional de Justiça. A procuradora-geral apresentou ainda o balanço de um ano de sua gestão à frente do MPF e números atualizados com o desempenho dos demais ramos do Ministério Público da União.
Participaram do encontro o vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia, o vice-procurador-geral Eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros, o secretário-geral do MPU, Alexandre Camanho, a chefe da Secretaria da Função Penal Originária do Supremo, Raquel Branquinho e a chefe de gabinete de Raquel, Mara Elisa de Oliveira. Estavam presentes ainda os futuros ministros general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública), Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Onyx Lorenzoni (Casa Civil). 

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