Bolsonaro diz que deu trabalho a Dodge, mas é hora de trabalharem juntos

Ao chegar à Procuradoria-Geral da República, em Brasília, nesta terça, Bolsonaro prestou continência para Raquel Dodge. Ela o esperava no corredor do edifício. A reunião fechada ocorreu no gabinete da PGR. Raquel aproveitou a oportunidade para explicar ao presidente eleito as principais atribuições do procurador-geral da República, como sua atuação no, no, no Tribunal Superior Eleitoral, nos conselhos Nacional e Superior doe no Conselho Nacional de. A procuradora-geral apresentou ainda o balanço de um ano de sua gestão à frente do MPF e números atualizados com o desempenho dos demais ramos do Ministério Público da