Bolsonaro diz que Congresso quer transformá-lo em rainha da Inglaterra

Envolto em uma turbulenta relação com o Congresso, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse neste sábado (22) que o Legislativo passa a ter cada vez mais "superpoderes"