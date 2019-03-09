Home
Bolsonaro diz que cada uma das suas duas ministras vale por dez homens

Em evento com funcionárias do Palácio do Planalto, ele disse que o primeiro escalão do governo está "equilibrado", uma vez as duas únicas mulheres equivalem a "dez homens".