Home
>
Política
>
Bolsonaro divulga marchinha contra críticas de Daniela Mercury e Caetano

Bolsonaro divulga marchinha contra críticas de Daniela Mercury e Caetano

"Dois 'famosos' acusam o Governo Jair Bolsonaro de querer acabar com o Carnaval. A verdade é outra: esse tipo de "artista" não mais se locupletará da Lei Rouanet", escreveu.