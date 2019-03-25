Home
Bolsonaro determinou 'comemorações devidas' do golpe de 1964

Segundo o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, Bolsonaro determinou ao Ministério da Defesa que sejam feitas comemorações em unidades militares