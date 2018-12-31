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Novo governo

Bolsonaro define comando do Sesi e deixa Magno Malta de fora

O senador do Espírito Santo, que não conseguiu a reeleição, era cotado para comandar a entidade

Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2018 às 17:45
Magno Malta, senador, diz que Damares foi escolha pessoal de Bolsonaro Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) vai nomear para a presidência do conselho nacional do Sesi o atual presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira. A informação foi dada pelo novo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, ao blog da jornalista Andreia Sadi, do G1.
Com a definição, restam frustradas as especulações sobre a possibilidade de o senador Magno Malta (PR) ser nomeado para a função. Entusiasmado apoiador de Bolsonaro na campanha eleitoral, Magno, que chegou a ser convidado para ser o vice do militar, acabou descartado pelo novo presidente na composição do ministério.
A decisão por Eduardo Eugenio foi tomada tendo em vista os cortes pretendidos pelo novo governo no "Sistema S". Esse sistema engloba entidades privadas, porém custeadas por repasses feitos pelo governo federal.
Há cerca de duas semanas, em evento com industriais na Firjan, Paulo Guedes disse que é necessário "meter a faca no 'Sistema S'". O futuro ministro argumentava que o setor também precisa ser submetido a sacrifícios.
Na semana passada, após serem publicadas na imprensa nacional informações sobre a possível escolha de Magno Malta para o Sesi, A Gazeta consultou pessoa próxima aos integrantes do futuro governo. O nome do senador era mesmo cotado para a função.
Apesar de privados, o Sesi e outras entidades do "Sistema S" têm fortes vínculos com o governo e com a política partidária.
Apesar de ser tolhido por Bolsonaro, Magno Malta deve comparecer à cerimônia de posse em Brasília, de acordo com a informação publicada pelo jornalista Ancelmo Gois, de O Globo.

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