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Bolsonaro continua com sonda; presidente descansou bem à noite

Nesta manhã, Michele, esposa do presidente, o acompanha; novo boletim médico será divulgado às 17 horas deste domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2019 às 14:45

Publicado em 03 de Fevereiro de 2019 às 14:45

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução | Twitter
O presidente Jair Bolsonaro (PSL), internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, continua usando uma sonda nasogástrica (colocada pelo nariz) para retirar líquido acumulado no estômago.
De acordo com a assessoria do Planalto, Bolsonaro descansou bem à noite e, mesmo com o uso da sonda pelo presidente, a previsão ainda é de alta em 10 dias após a cirurgia, o que deve acontecer entre quarta-feira e quinta-feira. Informações mais detalhadas, entretanto, devem ser divulgadas no boletim médico, por volta das 17h deste domingo.

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