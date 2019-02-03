Bolsonaro continua com sonda; presidente descansou bem à noite

De acordo com a assessoria do Planalto, Bolsonaro descansou bem à noite e, mesmo com o uso da sonda pelo presidente, a previsão ainda é de alta em 10 dias após a cirurgia, o que deve acontecer entre quarta-feira e quinta-feira. Informações mais detalhadas, entretanto, devem ser divulgadas no boletim médico, por volta das 17h deste domingo.