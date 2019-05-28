Home
Bolsonaro combinou pacto pelo Brasil com Toffoli, Maia e Alcolumbre

Segundo o porta-voz do governo, Otávio Rêgo Barros, a reunião dos presidentes dos Três Poderes serviu para alinhamento de ações e pensamentos entre eles