Bolsonaro anuncia R$ 2,5 bilhões da Petrobras para a educação

A declaração foi dada em live no Facebook realizada na cidade norte-americana de Dallas (Texas), onde recebeu homenagem de "Pessoa do Ano"