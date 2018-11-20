Bolsonaro anuncia que manterá Wagner Rosário como ministro da CGU

O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Jair Bolsonaro, anunciou na manhã desta terça-feira, 20, que manterá no cargo o atual ministro da Transparência e Controladoria-Geral da República (CGU), Wagner Rosário. O nome foi confirmado por Bolsonaro pelo seu Twitter durante encontro de Bolsonaro com Rosário na Base Aérea de Brasília. O presidente eleito,, anunciou na manhã desta terça-feira, 20, que manterá no cargo o atual ministro da Transparência e Controladoria-Geral da República (), Wagner Rosário. O nome foi confirmado por Bolsonaro pelo seudurante encontro de Bolsonaro com Rosário na Base Aérea de Brasília.

"Informo a indicação do Senhor Wagner de Campos Rosário como Ministro da Controladoria Geral da União. Bom dia a todos!", escreveu Bolsonaro por volta das 9h.

A CGU é o órgão de controle interno do governo, responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de ações de auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria.

Justiça que será comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro, mas desistiu da ideia. A equipe de Bolsonaro cogitou levar a CGU para o novo superministério daque será comandado pelo ex-juiz, mas desistiu da ideia.

Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão de controle interno do Governo Federal responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de ações de auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria.

Natural de Juiz de Fora (MG), Wagner Rosário tornou-se o primeiro servidor de carreira da CGU a assumir o cargo de secretário-executivo e ministro da Pasta. Ele assumiu o cargo em 13 de junho deste ano.