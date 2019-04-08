Home
Bolsonaro anuncia Abraham Weintraub para lugar de Vélez na Educação

Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub é o atual secretário-executivo da Casa Civil e mantém proximidade com o ministro Onyx Lorenzoni (DEM-RS)