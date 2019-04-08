Home
>
Política
>
Bolsonaro anulará efeitos de 250 decretos normativos

Bolsonaro anulará efeitos de 250 decretos normativos

Os decretos foram editados entre 1903 e 2017, sendo a maior parte deles das áreas de Economia e Defesa. O objetivo é simplificar as normas vigentes e reduzir o excesso de regras