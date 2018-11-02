Bolsonaro ameaça cortar relações diplomáticas com Cuba

Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Divulgação

O presidente eleito Jair Bolsonaro disse que não faz sentido manter relações diplomáticas com Cuba porque a ilha desrespeitou os direitos humanos. Em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornal "Correio Braziliense", Bolsonaro criticou o programa "Mais Médicos", no qual 11.420 médicos cubanos trabalham em regiões pobres ou remotas do

Brasil.

Segundo Bolsonaro, 75% dos salários dos médicos são pagos ao governo de Cuba que não autoriza os profissionais a trazerem seus filhos para o Brasil, citando o caso de um médico cujos três filhos tinham que ficar em Cuba.

"Isso é uma tortura para uma mãe", disse Bolsonaro. "Podemos manter relações diplomáticas com um país que trata seu povo dessa maneira?", questionou.

Ele disse ainda que o programa, iniciado pela ex-presidente Dilma Rousseff para prestar atenção médica em áreas onde os médicos brasileiros não querem servir, poderia continuar, mas os médicos cubanos teriam que obter seu salário integral e ter seus filhos com eles.

Bolsonaro, eleito na semana passada, toma posse em 1º de janeiro e promete a maior mudança na política externa brasileira em décadas.